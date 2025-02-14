В Сочи стартовал XVIII зимний Международный фестиваль искусств
XVIII зимний Международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в Сочи, сообщает «Российская газета».
В день открытия на сцене Зимнего театра выступили скрипач Вадим Репин, оперная певица Альбина Шагимуратова, ансамбль «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Смотр по традиции начался с показа спектакля «Не покидай свою планету» с участием народного артиста России Константина Хабенского. Худрук МХТ имени А. Чехова напомнил, что из 18 фестивалей ровно половина открывались этим спектаклем.
«Он родился здесь и был придуман специально для него. Живой и актуальный. У него прекрасная, яркая, многогранная жизнь», - отметил Хабенский.
Фестиваль продлится до 23 февраля.
Ранее дирижер Юрий Башмет сообщил о готовности ехать на СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru