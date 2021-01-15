Крупнейший президентский грант достался проекту Юрия Башмета

Фонд президентских грантов подвел итоги первого в 2021 году конкурса, сообщает РБК со ссылкой на заявление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Победителями стали 2 тысячи НКО, которым выплатят 4,2 млрд рублей. Три крупнейших гранта достались проектам в сфере искусства и культуры. 199 млн рублей выиграло гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» с проектом «Юрий Башмет — молодым дарованиям России».

62,7 млн рублей получит фестиваль-форум «Российская креативная неделя». В рамках этого проекта Российский книжный союз планирует проведение мероприятия для представителей 14 креативных индустрий, а также создание экспертной комиссии для отбора в них проектов.

На третьем месте — премия «Золотая маска», которая неоднократно получала гранты в последние годы на общую сумму 208 млн рублей.

Народный артист СССР Башмет попал в больницу с COVID-19

Напомним, в октябре народный артист СССР Юрий Башмет, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, был выписан из больницы.

Дирижер и альтист был госпитализирован с коронавирусом 29 сентября.

Вместе со всемирно известным музыкантом была госпитализирована также его супруга.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ГрантыЮрий Башмет
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