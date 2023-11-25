В Сочи прошел чемпионат мира по парикмахерскому искусству
В Сочи состоялся чемпионат мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису.
В состязании приняли участие специалисты бьюти-индустрии из 22 стран, а в жюри были представители бьюти-индустрии из Америки, Франции, Саудовской Аравии, России, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Молдовы, Узбекистана, Монголии.
Чемпионат мира организовал генеральный директор Фестиваля российской культуры парикмахерского искусства, макияжа и ногтевого сервиса, известный мастер мирового уровня из Сочи Георгием Котом.
Ранее российская команда Team Spirit, в которую также входят украинские киберспортсмены, второй раз в истории одержала победу на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru