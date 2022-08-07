В Швейцарии прошел премьерный показ фильма российского режиссера Александра Сокурова

Премьера фильма «Сказка» российского режиссера Александра Сокурова состоялась на международном кинофестивале в швейцарском Локарно.

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По мнению создателя ленты, ее показ на фестивале он расценивает как «огромное событие».

«Премьера фильма показала, что в Локарно „Сказка“ была воспринята очень хорошо. Фильм приняли и понимают, я очень этому рад. Хотя фильм содержательный и непростой», - цитирует Сокурова ТАСС.

Ранее Каннский кинофестиваль отказал российскому режиссеру в показе новой картины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремьераКинофестивальКаннский КинофестивальФильмАлександр Сокуров
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