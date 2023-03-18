Нью-йоркскую «Метрополитен-оперу» обязали компенсировать Нетребко $200 тысяч

Суд обязал театр «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке выплатить оперной певице, Народной артистке России Анне Нетребко свыше $200 тысяч компенсации за 13 отмененных в прошлом году выступлений. Об этом пишет New York Times.

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В марте 2022 года «Метрополитен-опера» отказала Нетребко в участии в постановках, так как певица не осудила публично президента РФ Владимира Путина и российскую специальную военную операцию на Украине.

По данным New York Times, опера не хотела платить певице из-за нежелания отказаться от публичной поддержки Путина. Однако суд постановил, что позиция Нетребко не является неправомерной. «Метрополитен-опера» по условиям договора должна выплатить певице гонорар независимо от того, состоялось ли выступление.

Вместе с тем оперную певицу обязали выплатить $30 тысяч в качестве штрафа за «неподобающие» высказывания в отношении ее критиков.

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ФОТО: РИА Новости
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