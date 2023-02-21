В шоу «Голос» появится новое правило
В новом сезоне шоу «Голос» вступит в силу новое правило, благодаря которому у наставники смогут лишать коллегу возможности бороться за исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
В кресла будет встроена панель с тремя кнопками блокировки, нажатие на которые исключит одного из наставников в гонке за певца. Всего за сезон наставники смогут воспользоваться нововведением дважды.
Кресла в новом сезоне «Голоса» займут Антон Беляев, Полина Гагарина, Баста и Владимир Пресняков. Вести передачу будет Яна Чурикова.
Ранее Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения Муз-ТВ, мотивировав свое решение «творческим отпуском».
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