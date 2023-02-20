Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра, главной задачи которой станет поддержка ярких деятелей искусств до 35 лет.
Премия будет включать в себя восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей определит жюри из выдающихся деятелей своих направлений.
«Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно», - цитирует Хабенского РИА Новости.
Лауреаты получат статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта.
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