Хабенский объявил о создании премии Художественного театра

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра, главной задачи которой станет поддержка ярких деятелей искусств до 35 лет.

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Премия будет включать в себя восемь номинаций: "Балет", "Опера", "Литература", "Кино", "Театр", "Современное искусство", "Классическая музыка", "Современная академическая музыка". Победителей определит жюри из выдающихся деятелей своих направлений.

«Это первая премия, и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить ее ежегодно», - цитирует Хабенского РИА Новости.

Лауреаты получат статуэтки – уменьшенные копии горельефа "Пловец" работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной. Вручение первой премии пройдет в Международный день театра 27 марта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремияКонстантин Хабенский
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