В шорт-лист XII премии АПКиТ вошли 33 проекта

На награды в 10 проектных номинациях претендует 33 фильма и сериала. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» за победу поборются фильмы «Воздух», «Мастер и Маргарита», «Сто лет тому вперед». На «Лучший анимационный сериал» номинированы «Три кота», «Простоквашино» (6 сезон), «Приключения Пети и волка» (4 сезон), «Отель у овечек».

Среди комедийных проектов номинацию получили сериалы «Инспектор Гаврилов», «Макрон», «Мамонты» и «Жуки», а в номинации «Лучший телесериал» представлены проекты «Комитет», «Молодежка. Новая смена», «Наследники. Дар крови»

Лауреаты будут объявлены 13 мая 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

