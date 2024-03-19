В школьную программу по музыке могут включить песни SHAMAN и Газманова

Парламентарий направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, в котором отметил, что включить в программу патриотические песни современных авторов просили сами школьники и члены семей участников специальной военной операции. Колунов подчеркнул, что изучение таких композиций «привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну».

Минпросвещения в ответ на письмо парламентария отметило, что готово рассмотреть возможность дополнения школьной программы по музыке произведениями патриотической направленности современных авторов. При этом в ведомстве напомнили, что школьники уже изучают патриотические песни, народную музыку, песни военных лет. Также в министерстве отметили, что современные композиции, которыми могут дополнить школьную программу, должны обладать высокими художественными достоинствами, соответствовать психологическим особенностям школьников разных возрастов и их исполнительским возможностям.

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, в 2023 году россияне назвали главными музыкальными патриотами SHAMAN (28%), Олега Газманова (22%) и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева (10%). Как отметил Колунов, в стране так или иначе сформированы представления о патриотичных музыкантах.

«Мы четко понимаем, что SHAMAN, группа "Любэ", Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах», — указал парламентарий, добавив, что эти песни наполнены любовью к Родине.

