В школьную программу по музыке могут включить песни SHAMAN и Газманова

Школьную программу по музыке следует дополнить современными «песнями патриотической направленности», в частности, в нее можно включить композиции певцов SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет «Парламентская газета».

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Парламентарий направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, в котором отметил, что включить в программу патриотические песни современных авторов просили сами школьники и члены семей участников специальной военной операции. Колунов подчеркнул, что изучение таких композиций «привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну».

Минпросвещения в ответ на письмо парламентария отметило, что готово рассмотреть возможность дополнения школьной программы по музыке произведениями патриотической направленности современных авторов. При этом в ведомстве напомнили, что школьники уже изучают патриотические песни, народную музыку, песни военных лет. Также в министерстве отметили, что современные композиции, которыми могут дополнить школьную программу, должны обладать высокими художественными достоинствами, соответствовать психологическим особенностям школьников разных возрастов и их исполнительским возможностям.

Согласно итогам опроса ВЦИОМ, в 2023 году россияне назвали главными музыкальными патриотами SHAMAN (28%), Олега Газманова (22%) и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева (10%). Как отметил Колунов, в стране так или иначе сформированы представления о патриотичных музыкантах.

«Мы четко понимаем, что SHAMAN, группа "Любэ", Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах», — указал парламентарий, добавив, что эти песни наполнены любовью к Родине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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