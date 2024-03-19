В школьную программу по музыке могут включить песни SHAMAN и Газманова
Школьную программу по музыке следует дополнить современными «песнями патриотической направленности», в частности, в нее можно включить композиции певцов SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет «Парламентская газета».
Парламентарий направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, в котором отметил, что включить в программу патриотические песни современных авторов просили сами школьники и члены семей участников специальной военной операции. Колунов подчеркнул, что изучение таких композиций «привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну».
Минпросвещения в ответ на письмо парламентария отметило, что готово рассмотреть возможность дополнения школьной программы по музыке произведениями патриотической направленности современных авторов. При этом в ведомстве напомнили, что школьники уже изучают патриотические песни, народную музыку, песни военных лет. Также в министерстве отметили, что современные композиции, которыми могут дополнить школьную программу, должны обладать высокими художественными достоинствами, соответствовать психологическим особенностям школьников разных возрастов и их исполнительским возможностям.
Согласно итогам опроса ВЦИОМ, в 2023 году россияне назвали главными музыкальными патриотами SHAMAN (28%), Олега Газманова (22%) и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева (10%). Как отметил Колунов, в стране так или иначе сформированы представления о патриотичных музыкантах.
«Мы четко понимаем, что SHAMAN, группа "Любэ", Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах», — указал парламентарий, добавив, что эти песни наполнены любовью к Родине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В школьную программу по музыке могут включить песни SHAMAN и Газманова
- Большинство банков Армении с 30 марта прекратит прием карт «Мир»
- Российские военные сбили ударный вертолет ВСУ на Артемовском направлении
- На Кубе все заведения обяжут принимать карту «Мир»
- Россияне рассказали, почему пришли на президентские выборы
- Умер ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
- ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами
- АПЛ «Лошарик» «нырнет» на предельную глубину 6 тысяч метров
- Гагин: Санитарная зона нужна не менее чем на 250 километров вглубь Украины
- Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru