Продюсер Рудченко усомнился, что Киркоров будет исполнять патриотические песни

Российский певец Филипп Киркоров вряд ли будет исполнять патриотические песни после скандала вокруг «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», считает продюсер Павел Рудченко.

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Он выразил сомнение, что после скандала Киркоров поменяет свой репертура. Продюсер назвал исполнителя романтиком.

«Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни», - сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В середине февраля исполнитель посетил Донецкую республику и выступил перед ранеными российскими бойцами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МузыкаПевецФилипп Киркоров

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