В Северной Осетии скончалась солистка Мариинского театра Марина Ринчинова
5 ноября 202411:20
Скончалась солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова. Об этом сообщается на сайте филиала Мариинского театра.
Ринчинова умерла 4 ноября. Причины смерти не раскрываются. В пресс-службе театра выразили соболезнования близким, родным и коллегам оперной певицы.
Женщина выступала в филиале Мариинского театра с 2023 года. До этого она была солисткой Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ раскрыл детали хищения еще одного комплекса имущества Минобороны
- Росстандарт утвердил ГОСТы на ноутбуки
- Роспотребнадзор: В Башкирии 21 человек отравился в заводской столовой
- В Северной Осетии скончалась солистка Мариинского театра Марина Ринчинова
- Спецборт МЧC РФ вывез из Ливана группу пострадавших россиян
- Гражданин Узбекистана получил пять лет за участие в спецоперации
- Мюзикл с элементами горлового пения и хип-хопа о герое эпоса поставят в Туве
- Маск: В Голливуде заставляют поддерживать Камалу Харрис
- Грузия увеличила импорт газа из РФ до многолетнего максимума
- Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru