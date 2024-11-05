В Северной Осетии скончалась солистка Мариинского театра Марина Ринчинова

Скончалась солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова. Об этом сообщается на сайте филиала Мариинского театра.

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Ринчинова умерла 4 ноября. Причины смерти не раскрываются. В пресс-службе театра выразили соболезнования близким, родным и коллегам оперной певицы.

Женщина выступала в филиале Мариинского театра с 2023 года. До этого она была солисткой Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

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ФОТО: РИА Новости
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