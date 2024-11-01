Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Иванова, сыгравшая в «Склифосовском»

Советская и российская актриса театра и сериалов Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии.

Отмечается, что артистка скончалась 28 октября. Причины смерти не уточняются. Прощание с Ивановой прошло в похоронном доме Хованский.