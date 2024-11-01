Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Иванова, сыгравшая в «Склифосовском»

Советская и российская актриса театра и сериалов Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии.

Отмечается, что артистка скончалась 28 октября. Причины смерти не уточняются. Прощание с Ивановой прошло в похоронном доме Хованский.

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«Сегодня простились с заслуженной артисткой России Татьяной Павловной Ивановой», — говорится в сообщении.

Иванова была награждена званием заслуженной артистки России в 2004 году. Она снималась в таких картинах, как «Версия», «Пятая стража», «Зинка-москвичка», «Склифосовский», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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