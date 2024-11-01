Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Иванова, сыгравшая в «Склифосовском»
Советская и российская актриса театра и сериалов Татьяна Иванова умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Telegram-канале Московского областного театра драмы и комедии.
Отмечается, что артистка скончалась 28 октября. Причины смерти не уточняются. Прощание с Ивановой прошло в похоронном доме Хованский.
«Сегодня простились с заслуженной артисткой России Татьяной Павловной Ивановой», — говорится в сообщении.
Иванова была награждена званием заслуженной артистки России в 2004 году. Она снималась в таких картинах, как «Версия», «Пятая стража», «Зинка-москвичка», «Склифосовский», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru