В Северной Осетии руководитель оркестра ансамбля «Алан» умерла на сцене

Гармонистка, руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта на сцене. Об этом сообщил министр культуры республики Сослан Фидаров в беседе с РИА Новости.

Накануне во дворце молодежи во Владикавказе проходил совместный концерт ансамбля «Алан» и государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо».

«Я как министр культуры... приехал на концерт. Первый танец был чеченский, второй – осетинский "Симд". Под конец второго танца нашей гармонистке Эльзе Датиевой стало плохо, она упала. Мы временно остановили концерт, рассчитывая на помощь медиков», - поделился Фидаров.

Скорая помощь оперативно приехала на место, но спасти Датиеву не удалось. Ей было 63 года.

Эльза Датиева – народная артистка Северной Осетии, она работала в ансамбле «Алан» более 45 лет, в последние годы руководила его оркестром.

Ранее в возрасте 75 лет умер композитор, автор музыки к детским операм и балету Игорь Кадомцев.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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