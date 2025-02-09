Умер автор музыки к детским операм Игорь Кадомцев

Уточняется, что музыкант умер 8 февраля после продолжительной болезни.

Игорь Кадомцев родился 1949. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. С 1970-х годов активно сотрудничал с детской редакцией Гостелерадио СССР, создавая музыку для радиопостановок и образовательных программ, которые стали частью золотого фонда советского детского вещания.

В 1988 году Кадомцев совместно с режиссёром Александром Фёдоровым основал Детский музыкальный театр юного актёра (ДМТЮА) в Москве — уникальную площадку, где дети и подростки не только исполняют роли, но и участвуют в создании спектаклей. Среди его знаковых работ — детские оперы "Маугли" (по мотивам Р. Киплинга) и "Аленький цветочек" (по сказке С. Аксакова), балет "Дочь пурги".

Ранее на этой неделе скончался заслуженный артист России и актер Театра имени Веры Комиссаржевской Анатолий Худолеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

