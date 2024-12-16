В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше

Власти Северной Осетии выразили недовольство одним из эпизодов мультсериала «Смешарики», где свинка Нюша рассказывала о местных традициях и участвовала в конкурсе по поеданию осетинских пирогов на скорость.

Чиновники заявили, что использование персонажа Нюши для освещения осетинской культуры является неуместным, назвав ее «грязным животным», которое не должно говорить о традициях республики.

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Кроме того, сцена с поеданием пирогов вызвала возмущение, поскольку ее сочли оскорбительной. Представители региона подчеркнули, что осетины всегда отличались сдержанностью в отношении еды.

Эпизод вызвал широкий резонанс, но комментариев от создателей мультфильма до сих пор не последовало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Кино, фильмы, видео, сериалы, трейлеры
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