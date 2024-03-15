В Сеуле отменили спектакль с примой Большого театра Захаровой

Планировалось, что постановку покажут 17-21 апреля.

«Постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея... была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов», — отметили в учреждении.

Центр искусств пообещал вернуть зрителям деньги за приобретенные билеты.

Компания-организатор гастролей InArts Production отметила, что вынуждена отменить спектакль из соображений безопасности.

Ранее посольство Украины в Южной Корее потребовало отменить культурное сотрудничество республики с Россией и деятелями культуры из РФ, напоминает Ura.ru.

