В Сеуле отменили спектакль с примой Большого театра Захаровой
Спектакль Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой отменили в Сеуле. Об этом сообщил городской Центр искусств.
Планировалось, что постановку покажут 17-21 апреля.
«Постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея... была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов», — отметили в учреждении.
Центр искусств пообещал вернуть зрителям деньги за приобретенные билеты.
Компания-организатор гастролей InArts Production отметила, что вынуждена отменить спектакль из соображений безопасности.
Ранее посольство Украины в Южной Корее потребовало отменить культурное сотрудничество республики с Россией и деятелями культуры из РФ, напоминает Ura.ru.
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