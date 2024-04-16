В Сеуле отменили шоу с участием балета Большого театра

Планировалось, что представления пройдут 16-18 апреля в Sejong Center в Сеуле. В шоу должны были принять участие 12 ведущих артистов балета Большого театра. Позже организаторы изменили программу и оставили меньше россиян, это не устроило руководство площадки.

Посольство РФ в Южной Корее выразило сожаление из-за отмены шоу. В ведомстве отметили, что республика демонстрирует «определенную тенденцию» в подходе к сотрудничеству с Москвой и в культурной сфере.

В марте стало известно, что в Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, напоминает RT.

