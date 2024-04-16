В Сеуле отменили шоу с участием балета Большого театра
Балетное шоу с участием солистов Большого театра России отменили в Южной Корее за день до премьеры. Об этом сообщает Reuters.
Планировалось, что представления пройдут 16-18 апреля в Sejong Center в Сеуле. В шоу должны были принять участие 12 ведущих артистов балета Большого театра. Позже организаторы изменили программу и оставили меньше россиян, это не устроило руководство площадки.
Посольство РФ в Южной Корее выразило сожаление из-за отмены шоу. В ведомстве отметили, что республика демонстрирует «определенную тенденцию» в подходе к сотрудничеству с Москвой и в культурной сфере.
В марте стало известно, что в Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru