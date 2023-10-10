В сети появился трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо»
В сети появился трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо», компания «Russian World Vision» представит картину на больших экранах к 85-летию этого вида спорта.
Премьера намечена на 16 ноября, главными героями выступили создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, а также их ученик Анатолий Харлампиев. Фильм представит историю создания борьбы с особой жизненной философией. Режиссер фильма Андрей Богатырев признался, что в фильме удалось сохранить основную часть группы картины «Красный призрак».
Накануне Bubble и «Плюс Студия» опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Боевик расскажет о дальнейшем противостоянии Игоря Грома и с преступностью. Разумовский в тюрьме, но городу угрожает новый злодей — Призрак. За постановку отвечает режиссер первой части — Олег Трофим. Над сценарием работают Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер.
У российского фильма «Майор Гром: Игра» есть большой шанс на приличные сборы в кинопрокате на фоне отсутствия голливудского кино, заявил кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».
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