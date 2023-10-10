В сети появился трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо»

Накануне Bubble и «Плюс Студия» опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Боевик расскажет о дальнейшем противостоянии Игоря Грома и с преступностью. Разумовский в тюрьме, но городу угрожает новый злодей — Призрак. За постановку отвечает режиссер первой части — Олег Трофим. Над сценарием работают Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер.

У российского фильма «Майор Гром: Игра» есть большой шанс на приличные сборы в кинопрокате на фоне отсутствия голливудского кино, заявил кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».

