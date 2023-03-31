В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о «Тетрисе»

Так, Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова, который в середине 1980-х создал «Тетрис». В свою очередь Тэрон Эджертон сыграл продавца видеоигр Хэнка Роджерса, который приехал в СССР для того, чтобы получить права на распространение «Тетриса» на Западе. Фильм доступен на стриминг-сервисе Apple TV+.

Ранее сообщалось, что российская кинокартина «Тетрис» была отобрана для участия в фестивале South by Southwest в Техасе. В картине также снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Рик Юн, Роджер Аллам и Тоби Джонс, сообщает НСН.

