В Сети вышел голливудский фильм с Ефремовым о «Тетрисе»
В Сети вышел голливудский фильм «Тетрис» о создании знаменитой головоломки, главные роли в котором сыграли Никита Ефремов и Тэрон Эджертон.
Так, Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова, который в середине 1980-х создал «Тетрис». В свою очередь Тэрон Эджертон сыграл продавца видеоигр Хэнка Роджерса, который приехал в СССР для того, чтобы получить права на распространение «Тетриса» на Западе. Фильм доступен на стриминг-сервисе Apple TV+.
Ранее сообщалось, что российская кинокартина «Тетрис» была отобрана для участия в фестивале South by Southwest в Техасе. В картине также снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко, Рик Юн, Роджер Аллам и Тоби Джонс, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru