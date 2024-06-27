Актер Петров сыграл братьев-близнецов в новом фильме «Василий»

Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета – братья Вася и Коля. Первый из них работает учителем ОБЖ в посёлке Ковылкино, а второй проживает в Мексике и замешан в криминале. Василий едет навестить брата в жаркую страну, после чего оказывается втянут в мексиканские разборки Коли с бандитами.

В фильме также снялись популярные российские актеры Ян Цапник, Раиса Рязанова, Дмитрий Лысенков и Валентина Мазунина. Помимо этого, в проекте поучаствовали мексиканские актеры Барбара Де Рехиль и Гильермо Кинтанилья. Сценаристом проекта выступил Дмитрий Литвиненко. Дата премьеры назначена на 23 января 2025 года.

Ранее стало известно, что в России начались съемки семейного художественного фильма «Горыныч» с Петровым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

