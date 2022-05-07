В Сети появился тизер-трейлер фильма «Аватар-2: Путь воды»

Трейлер фильма «Аватар 2» появился в Сети раньше на неделю до официального релиза, сообщает РЕН ТВ.

Продюсер «Аватара 2» анонсировал материалы к новому фильму

Экранная запись ролика появилась в интернете еще в первых числах мая – в основном она распространяется в пользовательских группах о кино.

Известно, что сюжет второго «Аватара» разворачивается спустя несколько лет после финала первой части. В фильме рассказывается о Джейке, Нейтири и их детях, которые обитают на планете Пандора. Люди по-прежнему пытаются ее захватить. Народ На'ви оказывает землянам сопротивление.

Официальная премьера «Аватар 2: Путь воды» запланирована на 15 декабря 2022 года.

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ФОТО: instagram.com/p/CKCHI3aIpgv
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