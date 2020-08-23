В Сети появился тизер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном

Тизер-трейлер фильма «Бэтмен» с голливудским актером Робертом Паттинсоном в главной роли представлен на конференции DC Fandome. Анонсовый ролик размещен на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Режиссером ленты стал Мэтта Ривз. Он отметил, что новый фильм о приключениях Бэтмена уже отснят на 20–30%.

Начали снимать нового «Бэтмена»

По сценарию, главный герой расследует ряд убийств, совершенные неизвестным преступником. К началу киноповествования Бэтмен, он же Брюс Уэйн, уже два года защищает людей как супергерой.

Известно, что премьерный показ нового фильма о Бэтмене запланирован на осень 2021 года.

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ФОТО: kinopoisk.ru
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