В Сети появился тизер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном

По сценарию, главный герой расследует ряд убийств, совершенные неизвестным преступником. К началу киноповествования Бэтмен, он же Брюс Уэйн, уже два года защищает людей как супергерой.

Известно, что премьерный показ нового фильма о Бэтмене запланирован на осень 2021 года.

