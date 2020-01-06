Начали снимать нового «Бэтмена»

Кроме того, в соцсетях выложены фотографии автомобилей с надписями «Готэм», которые могут быть задействованы в съемочном процессе.

Ожидается, что в новой экранизации истории о Бэтмене примут участие актеры Роберт Паттинсон, который сыграет главного героя, а также Энди Серкис, Пол Дано, Зои Кравиц, Питер Сарсгаард и Колин Фаррелл.

Российская премьера фильма запланирована на 24 июня 2021 года.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, каким мог быть новый фильм о Супермене с темнокожим актером Майклом Б. Джорданом.

