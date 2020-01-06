Начали снимать нового «Бэтмена»

6 января 202021:00

О начале съемок фильма «Бэтмен» режиссером Мэттом Ривзом сообщает kinoafisha.info.

Предположение сделано на основе записи исполнителя роли комиссара Джима Гордона актера Джеффри Райт в соцсети.

«Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм», – сообщил Райт. Напомним, в вымышленном городе Готэм-Сити развиваются события историй о Бэтмене.

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Кроме того, в соцсетях выложены фотографии автомобилей с надписями «Готэм», которые могут быть задействованы в съемочном процессе.

Ожидается, что в новой экранизации истории о Бэтмене примут участие актеры Роберт Паттинсон, который сыграет главного героя, а также Энди Серкис, Пол Дано, Зои Кравиц, Питер Сарсгаард и Колин Фаррелл.

Российская премьера фильма запланирована на 24 июня 2021 года.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, каким мог быть новый фильм о Супермене с темнокожим актером Майклом Б. Джорданом.

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ФОТО: kinopoisk.ru
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