Кинопоиск выложил первый фрагмент сериала «Преступление и наказание»

По словам режиссера проекта Владимира Мирзоева, идея Тени — альтер-эго Родиона — появилась из другого романа Федора Достоевского, «Братья Карамазовы». Он отметил, что Тень — полноценный персонаж, а не закадровый текст, не внутренний монолог героя.

«Для Раскольникова это психологическое зеркало. Тут можно вспомнить “Бойцовский клуб”, например… Но Достоевский придумал этот принцип еще в середине XIX века», — заявил Мирзоев.

Премьера первых четырех серий состоится 26 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

