Кинопоиск выложил первый фрагмент сериала «Преступление и наказание»
Кинопоиск обнародовал первый фрагмент нового сериала «Преступление и наказание». В нем Родион Раскольников плывет по Неве в лодке холодной летней ночью и беседует со своей Тенью. Фрагмент можно увидеть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
По словам режиссера проекта Владимира Мирзоева, идея Тени — альтер-эго Родиона — появилась из другого романа Федора Достоевского, «Братья Карамазовы». Он отметил, что Тень — полноценный персонаж, а не закадровый текст, не внутренний монолог героя.
«Для Раскольникова это психологическое зеркало. Тут можно вспомнить “Бойцовский клуб”, например… Но Достоевский придумал этот принцип еще в середине XIX века», — заявил Мирзоев.
Премьера первых четырех серий состоится 26 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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