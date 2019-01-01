В Сети отреагировали на новый клип Артура Пирожкова «Алкоголичка»

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) «Алкоголичка» вызвал у пользователей Сети возмущение.

Несмотря на то, что за сутки с момента премьеры 5 июля, клип набрал около 4 млн просмотров, большинство реакций россиян были негативными. Зрители отмечали, что клип и песня аморальны, являются плохим примером для молодых людей. Многие писали, что разочарованы видео, назвав творение Реввы, а также участников проекта юмориста Михаила Галустяна, блогера Вероны и актера сериала «Универ» и «СашаТаня» Андрея Свиридова деградацией.

«Ну наконец-то теперь для алкашей есть хит... Скрытая реклама любви к пьянствам», — написано в комментариях.

Ранее юморист Владимир Винокур объяснил в эфире НСН, почему гонорары артистов выше зарплат врачей.

