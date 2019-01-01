В Сети отреагировали на новый клип Артура Пирожкова «Алкоголичка»
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) «Алкоголичка» вызвал у пользователей Сети возмущение.
Несмотря на то, что за сутки с момента премьеры 5 июля, клип набрал около 4 млн просмотров, большинство реакций россиян были негативными. Зрители отмечали, что клип и песня аморальны, являются плохим примером для молодых людей. Многие писали, что разочарованы видео, назвав творение Реввы, а также участников проекта юмориста Михаила Галустяна, блогера Вероны и актера сериала «Универ» и «СашаТаня» Андрея Свиридова деградацией.
«Ну наконец-то теперь для алкашей есть хит... Скрытая реклама любви к пьянствам», — написано в комментариях.
Ранее юморист Владимир Винокур объяснил в эфире НСН, почему гонорары артистов выше зарплат врачей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Галкин объяснил свой высокий гонорар высоким профессионализмом
- В России заявили о подготовке «зеркального ответа» на русофобскую концепцию США
- Появилось видео спасения людей с перевернувшегося возле Туапсе катера
- В МИДе отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
- Сотрудники спецслужб указали на причину преступлений в системе ФСБ