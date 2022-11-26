В Сети опубликовали видео с колонной военной техники под украинскими флагами в Твери
В Твери колонну военных автомобилей под флагами Украины сопроводили машины ДПС. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash в субботу, 26 ноября.
На видео снят момент, когда БТР и другая техника с украинской символикой проезжают по центральным улицам российского города.
Слышно, как один из водителей гражданских автомобилей спрашивает: «Это что у нас тут происходит, ребята?».
Уточняется, что в Твери снимают фильм «Музыкант» о специальной военной операции России на Украине. Одна из сцен содержит момент движения «украинской колонны».
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