В Сети опубликовали видео с колонной военной техники под украинскими флагами в Твери

На видео снят момент, когда БТР и другая техника с украинской символикой проезжают по центральным улицам российского города.

Слышно, как один из водителей гражданских автомобилей спрашивает: «Это что у нас тут происходит, ребята?».

Уточняется, что в Твери снимают фильм «Музыкант» о специальной военной операции России на Украине. Одна из сцен содержит момент движения «украинской колонны».

