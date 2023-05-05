В Сербии отменили концерты Пелагеи

В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в телеграм-канале «Русский дом в Белграде» сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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Причиной отмены концерта являются трагические события последних дней. Третьего мая школьник застрелил девять человек, на следующий день девочка-подросток атаковала ножом в Белграде ученика и учительницу, пятого мая в сербской общине Младеновац устроил стрельбу молодой человек. В результате происшествия погибли восемь человек.

Власти Сербии назвали произошедшее терактом.

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ФОТО: Иван Кобяков
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