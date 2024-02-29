В сентябре онлайн-кинотеатр Wink покажет сериал о группе «Комбинация»

Сериал о популярной в конце прошлого века группе «Комбинация» покажет в сентябре онлайн-кинотеатр Wink, заявил генеральный директор Wink Антон Володькин, передает ТАСС.

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«Это про 90-е годы. Все сильно ждут», - отметил он.

Режиссер сериала о женском музыкальном коллективе из Саратова - Никита Власов, ранее известный по проектам «Лада Голд» и «Мажор в Сочи». Жора Крыжовников и Денис Уточкин заняли места креативных продюсеров.

В ролях заняты Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие.

Ранее в Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wink
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