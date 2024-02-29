В сентябре онлайн-кинотеатр Wink покажет сериал о группе «Комбинация»

«Это про 90-е годы. Все сильно ждут», - отметил он.

Режиссер сериала о женском музыкальном коллективе из Саратова - Никита Власов, ранее известный по проектам «Лада Голд» и «Мажор в Сочи». Жора Крыжовников и Денис Уточкин заняли места креативных продюсеров.

В ролях заняты Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие.

Ранее в Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

