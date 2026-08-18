В семи городах России пройдет «Олдскульный диктант»
В Архангельске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске и Чите пройдет «Олдскульный диктант».
Проект Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и онлайн-кинотеатров Start и Premier приурочен к премьере второго сезона сериала «Олдскул» о жизни учительницы математики старой закалки в исполнении Марии Ароновой.
Участники «Олдскульного диктанта», который состоится 26 августа, смогут написать диктант под диктовку актера Ефима Шифрина. В сериале он сыграл роль возлюбленного главной героини и нового завхоза школы. Участники акции узнают оценку 1 сентября. На эту же дату намечена премьера второго сезона сериала.
Первый сезон проекта представили в сентябре 2025 года. За первую неделю показа «Олдскул» получил 157 баллов интереса, заняв вторую строчку в «Индексе Кинопоиск Pro». Тогда российский сериал уступил только второму сезону «Уэнсдей» Тима Бертона, напоминает «Радиоточка НСН».
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