В семи городах России пройдет «Олдскульный диктант»

Проект Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» и онлайн-кинотеатров Start и Premier приурочен к премьере второго сезона сериала «Олдскул» о жизни учительницы математики старой закалки в исполнении Марии Ароновой.

Участники «Олдскульного диктанта», который состоится 26 августа, смогут написать диктант под диктовку актера Ефима Шифрина. В сериале он сыграл роль возлюбленного главной героини и нового завхоза школы. Участники акции узнают оценку 1 сентября. На эту же дату намечена премьера второго сезона сериала.

Первый сезон проекта представили в сентябре 2025 года. За первую неделю показа «Олдскул» получил 157 баллов интереса, заняв вторую строчку в «Индексе Кинопоиск Pro». Тогда российский сериал уступил только второму сезону «Уэнсдей» Тима Бертона, напоминает «Радиоточка НСН».

