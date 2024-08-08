В семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха родился второй ребенок
8 августа 202416:56
Второй ребенок родился в семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха в четверг, 8 августа. Об этом Арзамасова сообщила в своих соцсетях.
«Сегодня счастья стало больше», - написала актриса. При этом, ни пол ребенка, ни имя она не назвала.
Первым ребенком 29-летней Арзамасовой и 5—летнего Авербуха стал сын Лев, который появился на свет в 2021-м. У Авербуха также есть 20-летний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.
Ранее у телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru