У фигуристки Ильиных и танцовщика Полунина родился третий ребенок

Ильиных 29 лет. У фигуристки и ее партнера, артиста балета Сергея Полунина, уже есть сыновья Мир и Дар.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь… в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь… за то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете!» — обратилась спортсменка к возлюбленному.

Ильиных не уточнила имя новорожденного.

Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова родила сына, напоминает RT.

