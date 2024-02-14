У фигуристки Ильиных и танцовщика Полунина родился третий ребенок
Фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Елена Ильиных родила третьего ребенка. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
Ильиных 29 лет. У фигуристки и ее партнера, артиста балета Сергея Полунина, уже есть сыновья Мир и Дар.
«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь… в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь… за то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете!» — обратилась спортсменка к возлюбленному.
Ильиных не уточнила имя новорожденного.
Ранее стало известно, что серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова родила сына, напоминает RT.
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