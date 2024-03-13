В Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT
В Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT, сообщает «Российская газета».
Сцену для его участников предоставит Театр на Васильевском. На правах хозяев площадки он откроет программу показов премьерой спектакля «Пир» в постановке режиссера Романа Смирнова.
Затем свои лучшие спектакли покажут известные театральные коллективы России и стран ближнего зарубежья, а также будут представлены театральные лаборатории и показы режиссерских эскизов, с последующим обсуждением.
Ранее были объявлены победители Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru