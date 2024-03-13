В Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT

Сцену для его участников предоставит Театр на Васильевском. На правах хозяев площадки он откроет программу показов премьерой спектакля «Пир» в постановке режиссера Романа Смирнова.

Затем свои лучшие спектакли покажут известные театральные коллективы России и стран ближнего зарубежья, а также будут представлены театральные лаборатории и показы режиссерских эскизов, с последующим обсуждением.

Ранее были объявлены победители Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

