В Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT

В Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT, сообщает «Российская газета».

Театральный фестиваль «Островский Fest» пройдет в Кинешме в августе

Сцену для его участников предоставит Театр на Васильевском. На правах хозяев площадки он откроет программу показов премьерой спектакля «Пир» в постановке режиссера Романа Смирнова.

Затем свои лучшие спектакли покажут известные театральные коллективы России и стран ближнего зарубежья, а также будут представлены театральные лаборатории и показы режиссерских эскизов, с последующим обсуждением.

Ранее были объявлены победители Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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