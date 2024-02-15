Театральный фестиваль «Островский Fest» пройдет в Кинешме в августе
Фестиваль камерных театральных форм «Островский Fest» пройдёт в августе текущего года в городе Кинешма Ивановской области. В нём примут участие театры из девяти регионов России и четырех зарубежных стран.
Программа состоит из 24 постановок, сообщили ТАСС организаторы. Откроет фестиваль заслуженный артист России, актёр театра и кино Даниил Спиваковский. Он представит музыкальный спектакль «Соло на двоих».
Закроет «Островский Fest» также музыкальный спектакль – «Будь здоров, школяр!» московского театра «У Никитских ворот». Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», зарубежные участники приедут из Ирана, Казахстана, Франции и Сербии.
Международный фестиваль камерных театральных форм впервые прошёл в Кинешме в 2019 году. Со времен он набирает творческие обороты. Так, в 2023 году в нём приняли участие 15 театральных коллективов из России и зарубежья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru