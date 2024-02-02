В Санкт-Петербурге умерла вдова певца Эдуарда Хиля

До знакомства со своим будущим мужем она входила в балетную труппу Оперной студии Ленинградской консерватории. Впоследствии Зоя Хиль оставила балетную карьеру и помогала мужу в работе как балетмейстер и конферансье.

Она пережила мужа на 12 лет. Известный певец скончался в 2012 году.

