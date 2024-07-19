В Санкт-Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия»
Съёмки 24-го сезона криминального сериала «Тайны следствия» стартовали в Санкт-Петербурге. Об этом объявила студия «Единственный дубль».
Сообщается, что в новом сезоне в жизнях героев произойдут серьёзные перемены. Так, Ковин уйдёт на пенсию, а его место займёт полковник Алексей Горчаков.
Главная героиня Мария Швецова, которую снова сыграет Анна Ковальчук, получит предложение руки и сердца от Васнецова. Платонов же вдруг осознает, что она всё ещё ему небезразлична.
Кроме Ковальчук к своим ролям вернутся Вячеслав Захаров, Сергей Перегудов, Алексей Комашко и другие. Режисёрское кресло занял Максим Демченко («Ключ от всех дверей»). Продолжение покажет телеканал «Россия».
Ранее актёр Сергей Бурунов заявил, что не хотел бы увидеть второй сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru