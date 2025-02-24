В Санкт-Петербурге появится Музей бомжей

В историческом центре Санкт-Петербурга планируется открыть Музей бомжей. Об этом со ссылкой на организаторов проекта сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что экспозиция, представляющая собой антологию бродяжничества, преследует историко-познавательные цели. Она начнёт работу 1 апреля.

«Любой треш или излишняя натуралистичность также нам неприятны... Мы не планируем каких-то сомнительных перформансов», - подчеркнули организаторы.

Ранее в Нидерландах сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМузейБомж

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