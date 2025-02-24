В Санкт-Петербурге появится Музей бомжей

Уточняется, что экспозиция, представляющая собой антологию бродяжничества, преследует историко-познавательные цели. Она начнёт работу 1 апреля.

«Любой треш или излишняя натуралистичность также нам неприятны... Мы не планируем каких-то сомнительных перформансов», - подчеркнули организаторы.

Ранее в Нидерландах сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен, сообщает «Свободная пресса».