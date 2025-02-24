В Санкт-Петербурге появится Музей бомжей
В историческом центре Санкт-Петербурга планируется открыть Музей бомжей. Об этом со ссылкой на организаторов проекта сообщает РИА Новости.
Уточняется, что экспозиция, представляющая собой антологию бродяжничества, преследует историко-познавательные цели. Она начнёт работу 1 апреля.
«Любой треш или излишняя натуралистичность также нам неприятны... Мы не планируем каких-то сомнительных перформансов», - подчеркнули организаторы.
Ранее в Нидерландах сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США могут получить контроль над Фондом восстановления Украины
- Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
- Южная Корея отменила часть антироссийских санкций
- Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области
- В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва
- Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона
- «НАШЕ Радио» соберет на Масленицу драйвовый концерт в парке «Сказка»
- Шахматист Карякин заявил, что его не касаются санкции Евросоюза
- США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
- В Санкт-Петербурге появится Музей бомжей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru