Почти пять тысяч экспонатов эвакуировали из музеев в приграничье Курской области

Ценные с художественной точки зрения экспонаты эвакуировали из музеев Курской области, которые расположены в районах, граничащих с Украиной. Всего вывезено до пяти тысяч особо значимых предметов.

Такую статистику раскрыл исполняющий обязанности министра культуры региона Роберт Григорьян. Он заявил ТАСС, что единицы хранения из музеев начали вывозить ещё до вторжения Вооруженных сил Украины в начале августа 2024 года.

В частности, по словам Григорьяна, эвакуированы семь филиалов, в числе которых Беловский историко-этнографический музей, краеведческие музеи Глушковского, Суджанского, Рыльского и Льговского районов.

Так, из Суджи вывезены 120 работ курского художника-передвижника Петра Лихина, написанные в период 1910–1950 годов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», из Рыльска эвакуированы мраморные скульптуры XVIII–ХIХ веков.

