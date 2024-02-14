В Вене по требованию украинцев отменили концерт российского дирижера Курентзиса
Венский фестиваль по требованию украинского дирижера Оксаны Лынив отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса. Об этом пишет портал Iefimerida.
Курентзис и оркестр SWR должны были исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена, Лынив и Киевский симфонический оркестр — реквием «Бабий Яр» Евгения Станковича. Однако украинский дирижер выразила недовольство из-за участия коллеги в Венском фестивале. Как отметили организаторы мероприятия, «в ходе дискуссий последних дней стало ясно, что презентация обоих концертов невозможна».
Новый директор Венского фестиваля Мило Рау заявил, что организаторы уважают мнение Лынив и вынуждены отказаться от выступления греко-российского дирижера.
«К сожалению ... нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», — подчеркнул Рау, добавив, что против выступления дирижера также выступили многие украинские музыканты.
Ранее Музыкальный фестиваль Шлезвиг-Гольштейна отказался от сотрудничества с дирижером и пианистом Юстусом Франтцем, входящим в состав жюри проводимого в Москве Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пишет RT.
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