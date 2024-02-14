В Вене по требованию украинцев отменили концерт российского дирижера Курентзиса

Курентзис и оркестр SWR должны были исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена, Лынив и Киевский симфонический оркестр — реквием «Бабий Яр» Евгения Станковича. Однако украинский дирижер выразила недовольство из-за участия коллеги в Венском фестивале. Как отметили организаторы мероприятия, «в ходе дискуссий последних дней стало ясно, что презентация обоих концертов невозможна».

Новый директор Венского фестиваля Мило Рау заявил, что организаторы уважают мнение Лынив и вынуждены отказаться от выступления греко-российского дирижера.

«К сожалению ... нет другого выхода, кроме как отменить запланированный концерт под руководством Теодора Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», — подчеркнул Рау, добавив, что против выступления дирижера также выступили многие украинские музыканты.

Ранее Музыкальный фестиваль Шлезвиг-Гольштейна отказался от сотрудничества с дирижером и пианистом Юстусом Франтцем, входящим в состав жюри проводимого в Москве Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пишет RT.

