В Санкт-Петербурге открылся новый театр «Треплев-центр»
Новый театр открылся в бывшем павильоне звукозаписи «Ленфильма», сообщает журнал «Театрал».
Основал его режиссер Алексей Козлов для своих бывших студентов – выпускников Российского государственного института сценических искусств. Творческим ориентиром которого стала фраза персонажа чеховской «Чайки» Константина Треплева: «Нужны новые формы!».
Первыми постановками на новой сцене станут детские сказки «Золушка» и «Кот в сапогах». В планах на январь – премьера спектакля по пьесе Михаил Булгакова «Иван Васильевич».
Ранее Театр Олега Табакова представил новогодний спектакль для детей в клиниках Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения
- Читатели выбрали актера Эйдельштейна российским Гарри Поттером
- Президент Германии распустил Бундестаг
- Режиссер Дени Вильнёв запретил на съемочной площадке пользоваться смартфонами
- В Оренбурге загорелась кровля фондохранилища Музея истории
- Песков не ответил на призывы из Баку извиниться за катастрофу самолета под Актау
- Минобороны РФ: ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
- СКР возбудил уголовное дело в отношении американского наемника
- Уфа стала «Столицей детского туризма» 2025 года
- Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о смерти жены политика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru