В Санкт-Петербурге открылся новый театр «Треплев-центр»

Новый театр открылся в бывшем павильоне звукозаписи «Ленфильма», сообщает журнал «Театрал».

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Основал его режиссер Алексей Козлов для своих бывших студентов – выпускников Российского государственного института сценических искусств. Творческим ориентиром которого стала фраза персонажа чеховской «Чайки» Константина Треплева: «Нужны новые формы!».

Первыми постановками на новой сцене станут детские сказки «Золушка» и «Кот в сапогах». В планах на январь – премьера спектакля по пьесе Михаил Булгакова «Иван Васильевич».

Ранее Театр Олега Табакова представил новогодний спектакль для детей в клиниках Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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