СМИ: Состояние госпитализированного актера Вахтанговского театра резко ухудшилось
Состояние госпитализированного актера Московского театра имени Евгения Вахтангова Евгения Косырева резко ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, 42-летнего артиста перевели на искусственное дыхание, а также на лекарственную поддержку кровообращения.
Накануне у него поднялась температура и стал увеличиваться в объеме живот. Косырева срочно перевели в реанимацию, а затем откачали жидкость из брюшной полости.
Первоначально Косырев попал в больницу с проблемами печени. Все спектакли с его участием в Вахтанговском театре отменены.
Ранее стало известно, что актер Евгений Косырев был госпитализирован перед спектаклем в Театре Вахтангова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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