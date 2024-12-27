СМИ: Состояние госпитализированного актера Вахтанговского театра резко ухудшилось

По его данным, 42-летнего артиста перевели на искусственное дыхание, а также на лекарственную поддержку кровообращения.

Накануне у него поднялась температура и стал увеличиваться в объеме живот. Косырева срочно перевели в реанимацию, а затем откачали жидкость из брюшной полости.

Первоначально Косырев попал в больницу с проблемами печени. Все спектакли с его участием в Вахтанговском театре отменены.

Ранее стало известно, что актер Евгений Косырев был госпитализирован перед спектаклем в Театре Вахтангова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

