В Санкт-Петербурге откроется выставка «Тайны Карениной», посвященная роману Толстого

В экспозиции будут представлены исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького, «Мосфильма» и российских коллекционеров. Также редкие пленочные кадры, созданные фотографом Александрой Дружининой во время съемок сериала «Тайны Карениной».

В залах вокзала можно будет увидеть чемоданы, которые расскажут о героях романа Льва Толстого. Арт-объекты созданы для выставки рядом известных современных художников среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Гоша Голицын, Елена Самородова и Сергей Сонин.

Помимо постоянной экспозиции посетителям выставки будет доступна разнообразная тематическая программа, включающая лекции, а также паблик-токи с участием Павла Басинского и Феклы Толстой. Выставка продолжит работу до конца сентября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

