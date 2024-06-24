В Санкт-Петербурге откроется выставка «Тайны Карениной», посвященная роману Толстого
В начале июля в Санкт-Петербурге на Витебском вокзале начнет работу масштабная выставка «Тайны Карениной», приуроченная к выходу одноименного сериала на KION, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
В экспозиции будут представлены исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького, «Мосфильма» и российских коллекционеров. Также редкие пленочные кадры, созданные фотографом Александрой Дружининой во время съемок сериала «Тайны Карениной».
В залах вокзала можно будет увидеть чемоданы, которые расскажут о героях романа Льва Толстого. Арт-объекты созданы для выставки рядом известных современных художников среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Гоша Голицын, Елена Самородова и Сергей Сонин.
Помимо постоянной экспозиции посетителям выставки будет доступна разнообразная тематическая программа, включающая лекции, а также паблик-токи с участием Павла Басинского и Феклы Толстой. Выставка продолжит работу до конца сентября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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