В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского

На ней представлены фотографии и документы из собрания музея, а также предоставленные актрисой, народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской. Посетители на экспозиции смогут ознакомиться с различными периодами жизни артиста: от поиска им первых сценических образов и участии в Первой мировой войне до эмиграции и возвращении в СССР.

По словам директора музея Дмитрия Бака, новая экспозиция будет дополнена музыкой и голосом А.Н. Вертинского, что позволит отчетливее подчеркнуть синтетическую природу культуры Серебряного века.

Ранее стало известно, что в Москве откроется выставка с уникальными документами к 225-летию Пушкина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

