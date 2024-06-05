В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского
Выставка, приуроченная 135-летию со дня рождения актера, поэта, композитора и певца Александра Вертинского открылась в Москве в Государственном литературном музее имени В.И. Даля, сообщает газета «Культура».
На ней представлены фотографии и документы из собрания музея, а также предоставленные актрисой, народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской. Посетители на экспозиции смогут ознакомиться с различными периодами жизни артиста: от поиска им первых сценических образов и участии в Первой мировой войне до эмиграции и возвращении в СССР.
По словам директора музея Дмитрия Бака, новая экспозиция будет дополнена музыкой и голосом А.Н. Вертинского, что позволит отчетливее подчеркнуть синтетическую природу культуры Серебряного века.
Ранее стало известно, что в Москве откроется выставка с уникальными документами к 225-летию Пушкина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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