В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Майор Гром: игра»
В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Майор Гром: игра», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Первый съемочный день прошел на территории бывшего следственного изолятора «Кресты», где снималась масштабная экшн-сцена.
Работа над картиной началась 16 марта. В актерском списке оказались Тихон Жизнецкий, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие. Съемками руководит команда режиссера Олега Трофима.
Ранее российский режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над спин-оффом сериала «Тень Чикатило».
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