Ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу уже встречает первых гостей в Саду «Эрмитаж».

В этом году премия празднует пятилетие, и в этот субботний вечер любители джаза смогут оценить, как за годы жизни премия превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе.

В этом году гостями праздника стали, в том числе, и самые маленькие гости. Поэтому организаторы фестиваля придумали большую развлекательную программу для всей семьи. На территории Сада «Эрмитаж» уже работают музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром, а также детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом.

В данные минуты уже стартовал мастер-класс по созданию картины на круглом холсте в технике Resin Art с использованием эпоксидной смолы, красок и элементов декора. А с 16.00 посетители фестиваля смогут попробовать создать интерьерную картину с различными силуэтами, с использованием алкогольных чернил и фенов.

Завершит творческую программу торжественная церемония вручения премии «Все цвета джаза», где будут отмечены за вклад в развитие джазовой музыки самые яркие выступления, долгожданные альбомы и модные площадки.

Ранее программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников ответил НСН на вопросы о фестивале, об участниках, гостях и номинациях премии.

