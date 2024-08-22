В Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым
В Касимовском районе Рязани начались съемки фильма «Тимур и его команда», которые проводит киногруппа неподалеку от села Погост, сообщает издательство «Пресса».
Главные роли исполняют актеры Никита Кологривый и Елена Цыплакова. Режиссером картины выступает Андрей Семенов.
Фильм рассказывает о современной эпохе и охватывает события, происходящие в Донбассе и Белгородской области. Согласно сюжету, 17-летняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в поселок в Белгородской области, чтобы навестить своего брата, который добровольно отправляется на специальную военную операцию.
В поселке она знакомится с местным юношей, известным под позывным «Тимур», и его командой друзей. Подростки оказывают помощь в борьбе с вражескими диверсантами, передает «Радиоточка НСН».
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