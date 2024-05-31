В Рязани начались съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым

«Онлайн-кинотеатр Kion приступил к съемкам... фильма "Почтарь" — драмы с элементами детектива, действие которой происходит в 1942 году в небольшом советском городке», — отмечается в сообщении.

Съемки ленты проходят в Рязани, а также в Рязанской области. Производством новинки занимаются онлайн-кинотеатр Kion и ООО «Трикита Энтертэйнмент» при поддержке Министерства культуры.

Режиссером фильма «Почтарь» стал Андрей Разенков, в нем снимаются Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Юрий Беляев, Федор Лавров и другие. Премьера драмы запланирована на 2025 год.

Между тем Инга Оболдина сыграла главную роль в новом сериале канала ТНТ «Ткачевы на связи», проект выйдет на экраны 10 июня, пишет Ura.ru.

