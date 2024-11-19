В Русском музее приступили к реставрации картины Дейнеки «Покорители космоса»

Картина «Покорители космоса» была написана в 1961 году, в год первого космического полета Юрия Гагарина. Планировалось, что на ее основе создадут мозаичное панно для Дворца съездов в Москве, однако этот проект не был реализован. Свыше 60 лет картина находилась в собрании Луганского художественного музея. За эти годы она с большим успехом экспонировалась на выставках в СССР, Италии, Бразилии и Китае. С 1975 по 2008 годы полотно украшало вестибюль Луганского художественного музея.

В 2008 году в связи с началом капремонта здания музея в Луганске было решено переместить картину в фонд. Холст был снят с подрамника и накатан на деревянный вал. В этом году по инициативе Минкультуры РФ было принято решение провести реставрацию картины.

Реставраторам предстоит масштабная работа, в частности, нужно будет удалить поверхностные загрязнения с лицевой стороны, провести пробные работы по укреплению красочного слоя, грунта и основы, а также удалить поверхностные загрязнения с тыльной стороны и заделать прорывы и трещины.

