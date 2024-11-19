В Русском музее приступили к реставрации картины Дейнеки «Покорители космоса»
В Русском музее 19 ноября состоялось открытое заседание расширенного Реставрационного совета, на котором была утверждена программа реставрации картины выдающегося советского художника Александра Дейнеки «Покорители космоса» из собрания Луганского художественного музея. Об этом сообщили НСН в музее.
Отмечается, что уже проведены все подготовительные работы к началу реставрации. Восстановлением картины займутся ведущие художники-реставраторы отдела реставрации живописи смешанных техник Русского музея.
Картина «Покорители космоса» была написана в 1961 году, в год первого космического полета Юрия Гагарина. Планировалось, что на ее основе создадут мозаичное панно для Дворца съездов в Москве, однако этот проект не был реализован. Свыше 60 лет картина находилась в собрании Луганского художественного музея. За эти годы она с большим успехом экспонировалась на выставках в СССР, Италии, Бразилии и Китае. С 1975 по 2008 годы полотно украшало вестибюль Луганского художественного музея.
В 2008 году в связи с началом капремонта здания музея в Луганске было решено переместить картину в фонд. Холст был снят с подрамника и накатан на деревянный вал. В этом году по инициативе Минкультуры РФ было принято решение провести реставрацию картины.
Реставраторам предстоит масштабная работа, в частности, нужно будет удалить поверхностные загрязнения с лицевой стороны, провести пробные работы по укреплению красочного слоя, грунта и основы, а также удалить поверхностные загрязнения с тыльной стороны и заделать прорывы и трещины.
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