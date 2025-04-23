В Русском музее откроется выставка «Русские императорские сервизы»
Выставка «Русские императорские сервизы» 24 апреля откроется в Русском музее в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Культура».
На ней будут представлены около 200 сервизов. Среди них и те, что были изготовлены по Высочайшему заказу на Императорском фарфоровом заводе. Авторы экспозиции постарались показать динамику развития стиля и форм традиций русского императорского стола.
«Выставка предоставит посетителям уникальную возможность познакомиться с хрупким художественным наследием эпохи Романовых», - сообщает сайт музея.
Ранее Эрмитаж представил выставку Севрского фарфора и его подделок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru