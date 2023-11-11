В РПЦ назвали Барби «антигосударственным культом»
На форуме в Челябинске во время обсуждения демографических проблем выступил местный протоиерей Борис Кривоногов. Он назвал Барби «антигосударственным культом, который не способствует многодетности», да «еще и финансируется».
До слов про Барби священник сказал, что у него зашевелились волосы из-за предыдущих ораторов — от фразы, что детей «заводят». По мнению Кривоногова, «заводят» только кошек, собак и попугаев, а ребенок — это «плод любви и благословение Божие». После этого протоиерей попросил, чтобы ему поаплодировали.
Ранее патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что только православные люди, которые ходят в храм, могут считать себя русскими. По его словам, принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой», напоминает «Радиоточка НСН».
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