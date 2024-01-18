В Ростове-на-Дону отменили выступление Алексея Кортнева
Концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Ростове-на-Дону отменен. Об этом сообщает ТАСС.
Выступление должно было состояться 22 января в ресторане «Пино нуар» в центре донской столицы.
«Концерт Кортнева отменен», - сообщили в администрации заведения.
Причина отмены концерта не уточняется.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к администрации ресторана «Пино нуар» и Ростова-на-Дону, потребовав отменить выступление Кортнева. Бородин назвал музыканта «русофобом», который зарабатывает деньги в России, «а тратит непонятно на что».
В ноябре был отменен большой концерт группы «Несчастный случай» в Москве, приуроченный к 40-летию коллектива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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