В Ростове-на-Дону отменили выступление Алексея Кортнева

Выступление должно было состояться 22 января в ресторане «Пино нуар» в центре донской столицы.

«Концерт Кортнева отменен», - сообщили в администрации заведения.

Причина отмены концерта не уточняется.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к администрации ресторана «Пино нуар» и Ростова-на-Дону, потребовав отменить выступление Кортнева. Бородин назвал музыканта «русофобом», который зарабатывает деньги в России, «а тратит непонятно на что».

В ноябре был отменен большой концерт группы «Несчастный случай» в Москве, приуроченный к 40-летию коллектива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

